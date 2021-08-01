Кравец из "Квартал 95" показала Юрия Ткача в неожиданном свете: "Ну прям гейша"

Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач покорил игривым взглядом перед коллегой Еленой Кравец С 2013 году Юрий Ткач работает в шоу "Квартал 95", присоединившись к костяку, который сформировался еще в конце 90-х, сообщает Politeka.