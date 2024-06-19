Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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  • Alex Nемо
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  • лина любимцева
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  • grunbik06mailru
    И муж тоже стал подкармливать, интересно, что теперь они знают где мы живём. Даже летом угощаем своих ворон, у неё уж...На улице на асфал...

На улице на асфальте лежал пёс…

На улице на асфальте лежал пёс…

На днях наблюдал такую картину: на улице на асфальте лежит пёс, размер больше среднего, уши стоят, видно, что умный, не дворняга, но уже повидавший и потрепанный жизнью на улице.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да, вороны умные птички!!! Но это хорошо, что и вы поняли, чего нужно было вороне.
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48 мин.
grunbik06mailru
И муж тоже стал подкармливать, интересно, что теперь они знают где мы живём. Даже летом угощаем своих ворон, у неё уже потомство)) Прилетает  и сидит неподалёку на фонаре и заглядывает в наше окно на 5 ом этаже, дразнит нашего кота))
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45 мин.
лл
лина любимцева
Нет, мы нашим воронам не показываем, где живем... Площадка возле другого дома... А то одолеют.  Это к нам с соседом на застекленные лоджии рядом,  повадилась синица. Видать, хотела свить гнездо между рамами. И стала выклевывать герметическую пену. Я сказала соседу и мы решили заделать этот проем. Вызвали мастера, он металлом заделал, все хорошо. А тут как-то гляжу, стоит на отливе синица, кричит, ругается и топает ножками. Я открыла раму, &quot;чего хотим&quot;?... А синица ворвалась вовнутрь, встала на подоконнике, опять кричит и ножками топает... Я ее поймала в руку, кверху лапами и сказала: &quot;Еще раз прилетишь и будешь буянить, я тебе хвост выщипаю!!&quot; - и выбросила ее за окно... Сница улетела.   Потом я ее еще несколько раз видела, прилетала, видать тосковала за местом, но уже не буянила, не ругалась и не топала ножками. И уже несколько лет, как ее не видно....
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37 мин.

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