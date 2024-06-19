На улице на асфальте лежал пёс…

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лина любимцева

Нет, мы нашим воронам не показываем, где живем... Площадка возле другого дома... А то одолеют. Это к нам с соседом на застекленные лоджии рядом, повадилась синица. Видать, хотела свить гнездо между рамами. И стала выклевывать герметическую пену. Я сказала соседу и мы решили заделать этот проем. Вызвали мастера, он металлом заделал, все хорошо. А тут как-то гляжу, стоит на отливе синица, кричит, ругается и топает ножками. Я открыла раму, "чего хотим"?... А синица ворвалась вовнутрь, встала на подоконнике, опять кричит и ножками топает... Я ее поймала в руку, кверху лапами и сказала: "Еще раз прилетишь и будешь буянить, я тебе хвост выщипаю!!" - и выбросила ее за окно... Сница улетела. Потом я ее еще несколько раз видела, прилетала, видать тосковала за местом, но уже не буянила, не ругалась и не топала ножками. И уже несколько лет, как ее не видно....