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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Романцев о скандале с Балогуном: «Не в пример Трампу, Брежнев не обсуждал мою дисквалификацию с Авеланжем перед матчем с Исландией в 1980-м – ему звонил Колосков»

Экс-тренер «Спартака» и бывший защитник сборной СССР Олег Романцев вспомнил, как в 1980 году его автоматическая дисквалификация на матч отборочного турнира чемпионата мира с Исландией (2:1) была перенесена после звонка главы Федерации футбола Вячеслава Колоскова президенту ФИФА Жоао Авеланжу.

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