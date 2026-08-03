Романцев о скандале с Балогуном: «Не в пример Трампу, Брежнев не обсуждал мою дисквалификацию с Авеланжем перед матчем с Исландией в 1980-м – ему звонил Колосков»

Экс-тренер «Спартака» и бывший защитник сборной СССР Олег Романцев вспомнил, как в 1980 году его автоматическая дисквалификация на матч отборочного турнира чемпионата мира с Исландией (2:1) была перенесена после звонка главы Федерации футбола Вячеслава Колоскова президенту ФИФА Жоао Авеланжу.