Главное в тезисах: Открытый конфликт: Депутат Верховной рады Анна Скороход публично называет события 2014 года государственным переворотом, а Владимира Зеленского — нелегитимным президентом, подмявшим под себя суды и правоохранительные органы.
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