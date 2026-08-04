Раис Минниханов о развитии Сабинского района: «Мы не сделали ни шага назад»

Фото предоставлено Фанилом Мавлетовым В поселке Шемордан Сабинского района Татарстана состоялся отчетно-программный форум «Работаем на результат!», на котором подвели итоги реализации народной программы за последние пять лет и обозначили дальнейшие направления развития муниципалитета.
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