Раис Минниханов о развитии Сабинского района: «Мы не сделали ни шага назад»

Фото предоставлено Фанилом Мавлетовым В поселке Шемордан Сабинского района Татарстана состоялся отчетно-программный форум «Работаем на результат!», на котором подвели итоги реализации народной программы за последние пять лет и обозначили дальнейшие направления развития муниципалитета.