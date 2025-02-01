Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 891 подписчик

Азербайджанские СМИ выкатили хамскую "предъяву"

Азербайджанские СМИ выкатили хамскую "предъяву"

Азербайджанские СМИ выкатывают нам хамскую предъяву: "Проводимое в России по уголовному делу о крушении самолета "Азербайджанских Авиалиний", подтвердило, что воздушное судно было сбито системой ПВО "Панцирь С-1".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Bogdan Stupin
&quot;У России и так осталось немного дружественных государств, и вскоре она рискует потерять ещё одно - Азербайджан&quot;. Автор  сам себе противоречит на полную десятку. В Баку даже не дождались окончания расследования и поспешили вылить на Россию ушат помоев. Так что одна из целей этой явно тёмной &quot;операции Ы&quot; уже достигнута. Уже по имеющимся итогам бакинской сверхскоростной реакции на случившуюся беду очень сложно будет продолжать числить ЭТОГО южного соседа в числе друзей.
Ответить
3 час.
Сергей Киселев
Согласен!
Ответить
56 мин.
Сергей Киселев
Такой  &quot;друг&quot; - он  не  хуже  врага?
Ответить
55 мин.
наверх