Азербайджанские СМИ выкатывают нам хамскую предъяву: "Проводимое в России по уголовному делу о крушении самолета "Азербайджанских Авиалиний", подтвердило, что воздушное судно было сбито системой ПВО "Панцирь С-1".
Азербайджанские СМИ выкатили хамскую "предъяву"
Комментарии
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Bogdan Stupin
"У России и так осталось немного дружественных государств, и вскоре она рискует потерять ещё одно - Азербайджан". Автор сам себе противоречит на полную десятку. В Баку даже не дождались окончания расследования и поспешили вылить на Россию ушат помоев. Так что одна из целей этой явно тёмной "операции Ы" уже достигнута. Уже по имеющимся итогам бакинской сверхскоростной реакции на случившуюся беду очень сложно будет продолжать числить ЭТОГО южного соседа в числе друзей.
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3 час.
Сергей Киселев
Согласен!
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56 мин.
Сергей Киселев
Такой "друг" - он не хуже врага?
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55 мин.
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