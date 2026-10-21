Актриса поведала, как тяжело ей далось восстановление. Ирина Безрукова Екатерина Нечаусова, 7Дней.ruИрина Безрукова впервые вышла в свет после перелома ноги, который она получила в августе этого года.
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