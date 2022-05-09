Во дворах тюменских ветеранов проходят выездные концерты

Ветераны, которые в праздник находятся дома, могут посмотреть праздничный концерт из своих окон. С 77-летием Победы в Великой Отечественной войне ветеранов поздравляют фронтовые бригады и артисты Тюменского концертно-театрального объединения.
Ветераны, которые в праздник находятся дома, могут посмотреть праздничный концерт из своих окон. С 77-летием Победы в Великой Отечественной войне ветеранов поздравляют фронтовые бригады и артисты Тюменского концертно-театрального объединения.
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