Русский медвежонок 2021 (12 ноября) задания и ответы для 8-9 классов

Конкурс по русскому языку «Русский медвежонок» является одним из самых популярных среди учащихся. Впервые он был проведен в 2000 году, и с тех пор интерес к этому соревнованию растёт лавинообразно: если в «Медвежонке-2000» участвовали 64 тысячи школьников, то в 2011 году — 2 811 206 участников из России, Казахстана, Украины, Латвии, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Израиля, Японии, США и ряда других стран.