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В небе над Россией за ночь сбиты 15 беспилотников ВСУ

В небе над Россией за ночь сбиты 15 беспилотников ВСУ

Силы ПВО сбили минувшей ночью 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Шесть дронов противника уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре - над территорией Ростовской области, два – в Курской области, по одному – в небе над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Хватит победных реляций на тему сколько сбито. Почему они до сих пор запускаются? Да и мастурбеков пора выгнать в шею и из России и из ОДКБ.
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