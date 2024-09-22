В небе над Россией за ночь сбиты 15 беспилотников ВСУ

Силы ПВО сбили минувшей ночью 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Шесть дронов противника уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре - над территорией Ростовской области, два – в Курской области, по одному – в небе над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.
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