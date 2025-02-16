Самолет с российскими туристами экстренно приземлился в польской Познани

Самолет, выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Калининград с российскими туристами на борту, не смог приземлиться в аэропорту «Храброво» из-за неблагоприятных погодных условий и был вынужден сделать посадку в польском аэропорту Познань, передает РИА Новости.
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