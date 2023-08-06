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Украинский пленный заявил, что Киев обманом бросает инвалидов и людей в возрасте в контрнаступление

Украинский пленный заявил, что Киев обманом бросает инвалидов и людей в возрасте в контрнаступление

Попавший в плен солдат ВСУ Юрий Романюк заявил в рамках разговора с журналистами, что Киев обманом бросает в контрнаступление, в частности, на самые горячие направления, инвалидов и людей в возрасте.

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