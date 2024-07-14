Владимир Путин подписал закон о возврате семи процентов НДФЛ семьям с детьми

Закон, подписанный президентом, направлен на совершенствование налоговой системы Российской ФедерацииЗакон, подписанный президентом, направлен на совершенствование налоговой системы Российской ФедерацииДокумент опубликован на портале правовой информации.
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