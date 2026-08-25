Минниханов с рабочей поездкой посетил Арский район Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Арский район ознакомился с ходом уборочной кампании, осмотрел выставку местной продукции и обсудил с руководителями хозяйств, инвесторами, главами сельских поселений и активом района развитие сельского хозяйства и меры поддержки села.
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