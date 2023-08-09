Возьми в жены не самую яркую, но при этом скромную женщину без личных целей и интересов. Поставь ее в материальную зависимость от себя, запрети все хобби, и постарайся, чтобы она реже выходила из дома.
В чем ошибаются мужчины, рассуждающие о женской верности?
Комментарии
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ONIX
Мне кажется,что вопрос в теме поставлен не совсем корректно. Правильно было бы не///В чем ошибаются мужчины, рассуждающие о женской верности?/,а : мужчины ошибаются,говоря о женской верности!)))
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15 час.
Н
Наталья
За замужней женщиной всегда стоит очередь из мужчин, потому что она не будет посягать на его свободу, а вот вопрос измены зависит от женщины, она может кокетничать, а в грязи при этом валяться не будет.
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14 час.
ONIX
Измена вообще женская прерогатива: скажи НЕТ и любая измена закончилась не начинаясь
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12 час.
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