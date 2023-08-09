Мне кажется,что вопрос в теме поставлен не совсем корректно. Правильно было бы не///В чем ошибаются мужчины, рассуждающие о женской верности?/,а : мужчины ошибаются,говоря о женской верности!)))

Н

Наталья

За замужней женщиной всегда стоит очередь из мужчин, потому что она не будет посягать на его свободу, а вот вопрос измены зависит от женщины, она может кокетничать, а в грязи при этом валяться не будет.