НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

52 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Здорово, что это стало тенденцией и год от года Сбер продолжает демонстрировать уверенный рост.Сбер нарастил чис...
  • Александр Корякин
    Хватит уже хвостом вилять!Путин объявил пер...
  • Владимир Акулов
    *Ихтамнеты  * ,  значит  , *ихтамбыли*  ?В МИД РФ рассказа...

В налоговую политику готовят изменения для бизнеса, семей и участников СВО

В налоговую политику готовят изменения для бизнеса, семей и участников СВО

Минфин РФ доработал законопроект для реализации положений основных направлений налоговой политики. Меры донастройки налоговой политики, входящие в законопроект, направлены на поддержку бизнеса, семей с детьми и участников СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх