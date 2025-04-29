В налоговую политику готовят изменения для бизнеса, семей и участников СВО

Минфин РФ доработал законопроект для реализации положений основных направлений налоговой политики. Меры донастройки налоговой политики, входящие в законопроект, направлены на поддержку бизнеса, семей с детьми и участников СВО.
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