«После трех предупредительных выстрелов четвертый делайте в лоб»: Кадыров дал совет правоохранителям по разгону беспорядков

После позавчерашних массовых беспорядков в Дагестане, где толпа агрессивно настроенных людей ворвалась на территорию аэропорта Махачкалы, свой комментарий по поводу подобных событий оставил и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
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