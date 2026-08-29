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Katseye's 'Wild' tops U.S. album chart

Katseye's 'Wild' tops U.S. album chart

Katseye has the No. 1 album in the United States this week with "Wild." Coming in at No. 2 on the Billboard 200 is Phoebe Bridgers' "Lost Weekend.

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