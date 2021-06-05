«ПСЖ» впервые выиграл женский чемпионат Франции, прервав 14-летнюю серию «Лиона»

Женская команда «ПСЖ» впервые в истории стала чемпионом Франции. По итогам турнира парижанки опередили на одно очко «Лион», который до этого выигрывал турнир 14 раз подряд.
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