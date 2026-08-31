Происшествия
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Происшествия

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Во Владикавказе инспекторы ПДНсовместно с общественникамиприсоединились к Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»

В преддверии нового учебного года инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 УМВД России по г.

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