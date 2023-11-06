Биржа Korbit и Shinhan Bank проводят семинар по усилению отчетности о подозрительных криптовалютных транзакциях

Korbit, одна из пяти крупнейших криптовалютных бирж в Южной Корее сообщила в понедельник, что она провела семинар в сотрудничестве с Shinhan Bank направленный на повышение эффективности подачи отчетов о подозрительных транзакциях (STR).
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