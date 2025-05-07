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Прогноз погоды в Крыму на 7 мая

Прогноз погоды в Крыму на 7 мая

Прогноз погоды в Крыму на 7 мая В Симферополе +23 и дождь с грозой В Севастополе +20 и небольшой дождьВ Евпатории +18 и небольшой дождьВ Черноморском +17 и небольшой дождьВ Джанкое +22 и дождь с грозойВ Ялте +16 и небольшой дождьВ Алуште +17 и небольшой дождьВ Керчи +16 и облачно с п.

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