Прогноз погоды в Крыму на 7 мая В Симферополе +23 и дождь с грозой В Севастополе +20 и небольшой дождьВ Евпатории +18 и небольшой дождьВ Черноморском +17 и небольшой дождьВ Джанкое +22 и дождь с грозойВ Ялте +16 и небольшой дождьВ Алуште +17 и небольшой дождьВ Керчи +16 и облачно с п.