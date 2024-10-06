The Sunday Times: Украина готовится к контрнаступлению с новыми ракетами и ЗРК

Украина планирует начать новое крупномасштабное контрнаступление в следующем году. Об этом сообщает издание The Sunday Times, утверждая, что украинская армия получила новую технику и сильные бригады для будущих операций.
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