Samsung анонсировала «инженерное чудо» — Galaxy S25 Edge с широкоугольной камерой на 200 Мп

Samsung объявила о презентации смартфона Galaxy S25 Edge, которая состоится 12 мая. Samsung заявила, что за последнее десятилетие смартфоны значительно эволюционировали, став мощнее благодаря интеграции искусственного интеллекта.
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