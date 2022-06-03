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Вот это аппетит! Что успевал съесть на обед баснописец Крылов?

Вот это аппетит! Что успевал съесть на обед баснописец Крылов?

Помните крыловскую басню "Демьянова уха", герой которой слишком усердно потчевал наваристым рыбным супом своего соседа Фоку? Это, конечно, метафора, но какая сочная и живая! Крылов знал толк в гастрономии и любил подольше посидеть за столом.

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