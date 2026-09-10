Мигранты в России стали совершать преступления на 40% реже

Россия впервые за последние годы фиксирует резкое снижение преступности среди иностранных граждан. По данным МВД, за первое полугодие 2026 года количество зарегистрированных преступлений, совершённых мигрантами, сократилось до 14,5 тысячи случаев — это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.