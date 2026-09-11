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ТАСС

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Моди подарил Путину книгу "Тируккурал" на русском языке

Моди подарил Путину книгу "Тируккурал" на русском языке

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину книгу с древнеиндийским трактатом о жизни "Тируккурал" на русском языке.

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