Экс-футболист Канчельскис: руководству "Крыльев" надо заканчивать с футболом

Экс-футболист сборной России, английских "МЮ" и "Эвертона", а также "Крыльев Советов" Андрей Канчельскис раскритиковал самарский клуб за озвученную губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым задачу занять восьмое место в РПЛ.
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