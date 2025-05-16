NI: Россия испытаниями «Орешника» подает сигнал к переговорам Западу и Украине

По мнению журналистов, готовя такой удар, Москва подталкивает Украину и Америку к переговорам. Западные лидеры должны обратить внимание на испытания и подготовиться к диалогу, иначе над городами Украины «начнется ад», а ПВО Североатлантического альянса не смогут от него защитить, сообщает американское издание The National Interest.