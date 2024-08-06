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Ивановские новости

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В Ивановской области трое подростков хранили более 1 кг наркотиков с целью сбыта

В Ивановской области трое подростков хранили более 1 кг наркотиков с целью сбыта

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

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