Что происходит на границе Украины и Польши и почему возникли перебои с поставкой продуктов Елена ВайленкоУ Украины начались серьезные проблемы с поставкой продуктов и медикаментов из-за блокировки границы польскими дальнобойщиками.
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