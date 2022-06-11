Леброну Джеймсу интересен вариант с работой на телевидении после завершения карьеры

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что готов последовать примеру знаменитого квотербека НФЛ Тома Брэди, который после завершения карьеры планирует работать на спортивном телевидении.
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