Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 293 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Может отрывается, бухает где-то. Дома ж нельзя.Одна из поисковых...
  • Михаил Еграшин
    Азербайджан делить будут, или целиком к Ирану отойдёт? Повод есть.Радиус зоны опера...
  • Александр Данильчик
    Не следует спешить с выводами.ТАСС: вертолет пр...

В ПК-версии Ghost of Tsushima графика оказалась лучше чем на PlayStation 5

В ПК-версии Ghost of Tsushima графика оказалась лучше чем на PlayStation 5

Полная режиссерская версия приключенческого боевика Ghost of Tsushima теперь доступна на ПК. Как следствие, такие видеоблогеры, как ElAnalistaDeBits, Cycu1 и Terra Ware, уже выпустили на своих YouTube-каналах сравнительные ролики, демонстрирующие отличия между новой версией и релизом на PlayStation 5.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх