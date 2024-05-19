В ПК-версии Ghost of Tsushima графика оказалась лучше чем на PlayStation 5

Полная режиссерская версия приключенческого боевика Ghost of Tsushima теперь доступна на ПК. Как следствие, такие видеоблогеры, как ElAnalistaDeBits, Cycu1 и Terra Ware, уже выпустили на своих YouTube-каналах сравнительные ролики, демонстрирующие отличия между новой версией и релизом на PlayStation 5.