Песков объяснил передачу активов Auchan и Nestle в РФ под временное управление

Гипермаркет "Ашан" © Михаил Джапаридзе/ТАСС Владимир Путин своим указом передал активы «Ашана», «Лемана ПРО» и Nestle под временное управление.
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