Пушков посоветовал главе МИД Британии Лэмми тихо посидеть в сторонке 

Глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Лондон не является участником переговорного процесса по Украине и не имеет права предъявлять какие-либо требования к России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии