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Аргументы и Факты

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Свежие комментарии

Пушков посоветовал главе МИД Британии Лэмми тихо посидеть в сторонке 

Пушков посоветовал главе МИД Британии Лэмми тихо посидеть в сторонке 

Глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Лондон не является участником переговорного процесса по Украине и не имеет права предъявлять какие-либо требования к России.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Ему - «тихо посидеть в сторонке» на своих великих островах, а требования пусть предъявляет - Зе и ЕС...
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