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Минсельхоз РФ: Турция и Египет - одни из крупнейших покупателей российского зерна

Минсельхоз РФ: Турция и Египет - одни из крупнейших покупателей российского зерна

Крупнейшими покупателями российского зерна являются Турция, Египет, Иран Саудовская Аравия и Ливия.В Министерстве сельского хозяйства России рассказали, что совокупно на эти страны приходится около 70 процентов поставок зерновых, - передает RT.

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