Стала известна судьба велодорожек от Whoosh в Академгородке

Кикшеринговая компания Whoosh ищет пул соинвесторов, чтобы построить велодорожки в Академгородке. Компания Whoosh и мэрия Новосибирска не отказались от планов по строительству велодорожек в Академгородке.
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