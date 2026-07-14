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Полноценный ПК мощнее PlayStation 5 всего за 250-300 долларов? GPU платы AMD BC-250 можно полностью разблокировать

Полноценный ПК мощнее PlayStation 5 всего за 250-300 долларов? GPU платы AMD BC-250 можно полностью разблокировать

Но не у всех экземпляровПлата AMD BC-250, которая представляет собой фактически урезанную основу от PlayStation 5, теперь стала потенциально ещё привлекательнее, потому что её можно превратить в неурезанную.

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