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Выезд из российского города перекрыли из-за атаки БПЛА ВСУ

Выезд из российского города перекрыли из-за атаки БПЛА ВСУ

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы утром 16 июля перекрыли. Об этом рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале, отметив, что данная мера действует в целях обеспечения безопасности, регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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