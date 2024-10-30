Захарова прокомментировала изъятие Финляндией собственности России

Россия ответит на любые незаконные действия Финляндии, которые связаны с изъятием замороженных российских активов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 октября в Telegram-канале МИД России.
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