7 самых необычных способов, придуманных женщинами прошлого, чтобы вновь выйти замуж

Как это часто бывает, многие девочки с детства мечтают встретить принца и выйти за него замуж. К сожалению, стать счастливой женой при этом удается не каждой красавице, но во все времена находились те, кто отважно добивался исполнения своей мечты.
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