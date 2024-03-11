Губернатор Махонин рассказал министрам о жизни после выборов президента

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал министров взбодриться. На заседании правительства региона 11 марта после выступления главы минсоца Павла Фокина на тему занятости жителей, он заявил, что перестал видеть в глазах многих коллег блеск.
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