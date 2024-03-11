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  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Губернатор Махонин рассказал министрам о жизни после выборов президента

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал министров взбодриться. На заседании правительства региона 11 марта после выступления главы минсоца Павла Фокина на тему занятости жителей, он заявил, что перестал видеть в глазах многих коллег блеск.

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