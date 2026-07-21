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Robinhood открыла брокерскую платформу для автономных ИИ-агентов

Robinhood открыла брокерскую платформу для автономных ИИ-агентов

RobinhoodApp официально открыла свою брокерскую платформу для автономных агентов искусственного интеллекта, запустив продукт, который она называет Agentic Trading, построенный на собственной серверной инфраструктуре протокола контекста модели (MCP).

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