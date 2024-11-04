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Утечка воздуха на МКС достигла рекордных объёмов: Эксперты бьют тревогу. Что говорят в НАСА?

Утечка воздуха на МКС достигла рекордных объёмов: Эксперты бьют тревогу. Что говорят в НАСА?

НАСА продолжает успокаивать себя и общественность, а эксперты бьют тревогу. Международная космическая станция буквально трещит по швам, утечка в модуле "Звезда" скоро достигнет критических объёмов.

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