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Живая Кубань

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Лекарства станут дешевле? В Госдуме предложили изменить цены на препараты

Лекарства станут дешевле? В Госдуме предложили изменить цены на препараты

Лекарства станут дешевле? В Госдуме предложили изменить цены на препаратыСергей Миронов предложил изменить подход к ценам на жизненно важные лекарства.

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