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Курские новости

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Курская область объявлена под ракетной угрозой

Курская область объявлена под ракетной угрозой

Жители Курска ранее сообщили о громких раскатах в небе над городом.В начале ночи 6 октября ракетную опасность объявили по всей Курской области.

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