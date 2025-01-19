Российские археологи нашли столицу Хазарского каганата

Анализ материалов, полученных в ходе раскопок, которые проводились несколько сезонов у села Семибугры Астраханской области, позволяет предполагать, что после десятилетий поисков, возможно, удалось обнаружить Итиль - столицу Хазарского каганата.
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