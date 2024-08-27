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Белоусов поздравил 589-й и 433-й мотострелковые полки с освобождением Орловки

Белоусов поздравил 589-й и 433-й мотострелковые полки с освобождением Орловки

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Орловка в ДНР. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 589-го и 433-го мотострелковых полков с успешно проведенной операцией, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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