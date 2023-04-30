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Спикер парламента Кубы Эрнандес: власти США разожгли конфликт на Украине и пытаются возложить ответственность за кризис на Россию

Спикер парламента Кубы Эрнандес: власти США разожгли конфликт на Украине и пытаются возложить ответственность за кризис на Россию

Власти Соединенных Штатов разожгли украинский конфликт и предпринимают попытки возложить ответственность за нынешний кризис на Российскую Федерацию.

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