Упавшая свеча стала причиной пожара в доме на 4-ой улице Марьиной Рощи

Зима — горячий период для московских пожарных. Какие правила важно соблюдать жителям района Марьина роща, подробно разъяснил начальник 3-го РОНПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве полковник внутренней службы Евгений Сырцов.
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